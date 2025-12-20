Nuovo flop di Goggia in discesa in Val d'Isere: "Buttata un'occasione d'oro". Ed è allarme per Milano Cortina

Sofia ottava dopo aver rischiato di uscire: nella parte alta stava volando. "Non credo di aver commesso un errore", la dichiarazione spiazzante ai microfoni della Rai.

Che succede a Sofia Goggia? Nemmeno in Val d’Isere, dopo gli ottimi riscontri in prova, la fuoriclasse bergamasca è riuscita a lasciare il segno. Ha chiuso la discesa francese con un ottavo posto, che non è certo un brutto risultato, ma che sa di “contentino” per un fenomeno della sua classe e levatura. Ha rischiato addirittura di uscire, Sofia, rimasta miracolosamente in pista dopo una sbavatura a metà del tracciato. E dire che stava facendo registrare tempi molto interessanti: era in testa, prima di quell’incertezza costata il podio, forse addirittura la vittoria. E ora a Goggia tocca spiegare il perché di tanti piazzamenti al di sotto delle aspettative.

Sofia Goggia, altra occasione persa in discesa libera

“Peccato, ho buttato via un’occasione d’oro”, l’ammissione a caldo della campionessa azzurra nel parterre. “In quella curva mi sentivo bene ma ho preso un buco, voglio vedere bene il video, non penso di aver fatto un errore tecnico, poi ho fatto i miracoli per star dentro”. Anche alla Rai ha ribadito lo stesso concetto: “Credo di aver preso un buco, una ricalcata, non penso di aver fatto un errore. Un vero peccato perché ero molto veloce, mi sentivo bene. Ho usato sci vecchi, nei giorni scorsi ero andata molto forte nella parte tecnica e spiace molto, perché è stata un’occasione buttata. La visibilità? Non mi ha dato fastidio, credo sia stato lo stesso per tutte”.

Il Super G per riscattarsi: ma quante delusioni finora

Sempre sulla pista francese Goggia proverà a rifarsi nel Super G domenicale. Una specialità in cui quest’anno ha ottenuto il miglior risultato stagionale, il terzo posto a St. Moritz a 19 centesimi dalla vincitrice, la neozelandese Alice Robinson. Nelle altre specialità, anche nella più veloce come la discesa libera, l’unico acuto è stato il terzo posto sempre a St. Moritz nella discesa bis chiusa a 29 centesimi dalla vincitrice, Emma Aicher. Il giorno prima aveva chiuso quarta a un secondo e 31 da Lindsey Vonn (“ci porta ancora tutte a scuola”, aveva commentato). Insomma, una Goggia che non riesce a carburare, ad accendersi. Condizionata sempre da qualche episodio negativo.

Milano Cortina s’avvicina e Goggia stenta ad accendersi

Risultati poco esaltanti, che si aggiungono a quelli ottenuti in gigante. Che, sappiamo, non è la specialità preferita da Goggia, ma in cui anche in passato aveva sempre “abituato bene” i suoi numerosi fan. A Solden, nel primo gigante stagionale, è uscita nella prima manche. A Copper Mountain, nel secondo, si è piazzata 17ma a 2”38 da Robinson. Nella “doppietta” di Tremblant ha chiuso prima ottava e poi undicesima. Insomma, poche luci e tante ombre fino a questo momento per Sofia. Ed è allarme non tanto in ottica Coppa del Mondo, quanto in vista del principale obiettivo stagionale: le Olimpiadi Invernali a Milano Cortina, in casa.