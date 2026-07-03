Rivoluzione rossonera: centrocampo in trasformazione con uscite Fofana e Loftus-Cheek, idee su Jashari, Rabiot e Modric. Leao verso addio, Pulisic resta.

Minuto 94 di Portogallo-Croazia, 1-1, e la partita sembra destinata ai supplementari dopo un recupero infinito. Poi cambia tutto. Rafael Leão riceve largo a sinistra, prende tempo e disegna un cross preciso, morbido ma teso, che taglia tutta l’area. Gonçalo Ramos attacca il pallone tra Pongračić e Gvardiol, si alza più in alto di tutti e colpisce di testa: angolo perfetto, rete decisiva. Lo stadio esplode, la Croazia si arrende proprio sul più bello. È il gol che decide la sfida e, probabilmente, una notte che resterà a lungo nella memoria del torneo. Un incrocio di destini che ha anche un forte sapore rossonero: l’assist è di Leão, la firma è di un Ramos appena legato al Milan, arrivato per guidare il nuovo corso offensivo voluto da Amorim. Chi entra e chi esce nel nuovo scacchiere rossonero.

Ramos al centro di tutto

Il nome di Ramos inizia già a intrecciarsi con le attese del Milan, tra ambizioni e nuovi equilibri, soprattutto in ottica di rinnovo con Leao. Intanto, il Milan si prepara a una profonda rifondazione. Sono dieci i giocatori rossoneri attualmente impegnati al Mondiale ma il progetto tecnico guidato dal neo tecnico, Ruben Amorim, punta a cambiare volto alla mediana, con idee tattiche e mercato che procedono di pari passo.

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Fofana verso la cessione

Youssouf Fofana partirà regolarmente per il ritiro, ma il suo destino sembra già segnato. Arrivato dal Monaco nell’estate 2024, non ha convinto pienamente per continuità e qualità tecnica. Il Milan punta a una cessione senza minusvalenze: il mercato estero, tra Francia e Turchia, resta la pista più concreta.

I dirigenti rossoneri hanno già incontrato il suo entourage e la separazione potrebbe arrivare non appena si aprirà un’offerta adeguata.

Jashari al centro del nuovo progetto

Diverso il discorso per Ardon Jashari, considerato uno dei profili su cui costruire il futuro. Dopo una prima stagione condizionata da infortuni e ambientamento, il centrocampista resta un investimento tecnico importante. Amorim lo vede come un giocatore ideale per crescere in un sistema giovane e dinamico. Più incerta, invece, la posizione di altri profili come Warren Bondo, che potrebbe partire già per circa 8 milioni.

Situazione aperta anche per Ismaël Bennacer e Yunus Musah, entrambi rientrati dai rispettivi prestiti e ancora da valutare. Più definito invece il futuro di Ruben Loftus-Cheek, destinato all’uscita nonostante un contratto lungo. Senza offerte concrete, rischia di diventare un esubero tecnico.

Rabiot e Ricci colonne del nuovo Milan, Modric in dubbio

Il nuovo equilibrio del centrocampo dovrebbe ruotare attorno a Adrien Rabiot e Samuele Ricci, considerati i punti fermi del progetto. Su Rabiot il Milan vuole resistere a eventuali offerte, con interesse anche da parte del Napoli di Massimiliano Allegri.

Capitolo a parte, invece, per Luka Modrić: il centrocampista valuterà il suo futuro al termine degli impegni con la nazionale. Decisivo sarà un confronto diretto con Amorim, tra condizioni fisiche e motivazioni legate a una nuova avventura europea.

Attacco Milan: Leao verso l’addio, Pulisic al centro del progetto

Destini opposti, invece, per Leao e Pulisic. Anche nel reparto offensivo si profila una netta separazione di strade. Rafael Leão sembra sempre più vicino all’addio dopo sette stagioni, con la volontà di cambiare aria e un rapporto non più solido con la dirigenza.

Per Christian Pulisic, invece, la posizione è chiara: è considerato incedibile. Il Milan vuole però accelerare sul rinnovo per blindarlo a lungo termine, visto che il contratto attuale resta un tema aperto.

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