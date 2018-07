Nuovo Milan con sorpresa: Gattuso esclude un big della rosa

Il nuovo Milan riparte dagli Stati Uniti (dove si appresta a giocare un'importante tournée), dalla consapevolezza di aver riagguantato l'Europa League, da un nuovo consiglio d'amministrazione ma senza uno dei senatori dello spogliatoio.

Gennaro Gattuso ha infatti diramato la lista dei convocati per le partite da disputarsi oltreoceano, con i giocatori che si ritroveranno domenica 22 alle 14.30 a Milanello, per poi spostarsi verso Linate e partire in direzione Parigi, dove li attenderà lo scalo per Los Angeles. E tra i 28 nomi fatti dal tecnico calabrese manca quello dell'ex capitano Riccardo Montolivo.

Il 33enne centrocampista di Caravaggio era stato recuperato fisicamente e mentalmente nel corso della passata stagione, rivelandosi un'importante pedina soprattutto in coppa e in generale riprendendosi una fetta della considerazione dell'ambiente, che lo aveva messo nel mirino come uno dei responsabili dei cattivi risultati dell'ultimo Milan berlusconiano. Ora l'inattesa esclusione voluta da Gattuso torna a mettere in discussione il ruolo in squadra dell'ex giocatore della Fiorentina, che potrebbe anche tornare sul mercato con il Diavolo che per rimpiazzarlo potrebbe di nuovo guardare nel capoluogo toscano e tornare forte su Milan Badelj.

Ecco l'elenco dei giocatori rossoneri in partenza per gli States, dove oltre a Montolivo mancano anche l'infortunato Andrea Conti, Ivan Strinic ancora in vacanza dopo aver disputato i Mondiali e un altro giocatore in odore di partenza, l'argentino Gustavo Gomez.

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bellodi, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Halilovic, Kessie, Locatelli, Mauri, Torrasi

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso, Tsadjout.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 20:55