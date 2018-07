Nuovo preparatore per Donnarumma

In attesa di fare chiarezza in società, e di conseguenza sul mercato, il Milan cambia qualcosa all’interno dello staff tecnico di Rino Gattuso. A partire da lunedì 9 luglio, giorno del raduno a Milanello che precederà l’inizio del ritiro, il nuovo preparatore dei portieri rossoneri sarà una vecchia conoscenza come Valerio Fiori.

L’ex estremo difensore di Lazio, Piacenza e Cagliari, oltre che dello stesso Milan, torna in società dopo due anni, parte dei quali trascorsi in Cina allo Shenzhen nello staff di Clarence Seedorf.

Fiori, che prende il posto di Alfredo Magni, era già stato preparatore dei portieri del Milan tra il 2008 e il 2016: a lui spetterà quindi il compito di allenare Pepe Reina e i fratelli Antonio e Gianluigi Donnarumma, quest’ultimo però sempre al centro di voci di mercato.



SPORTAL.IT | 05-07-2018 19:30