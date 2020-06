Nuovo ribaltone in Serie A: la decisione della Figc contro i club

Passa la linea del presidente della Figc Gabriele Gravina nel Consiglio Federale tenutosi lunedì. Con la maggioranza di 18 voti a favore e 3 contrari, il Consiglio ha approvato le linee guida proposte dal presidente da applicare in caso di nuovo e definitivo stop al campionato: in caso di nuova interruzione del torneo, l’algoritmo servirà a stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni. Lo riporta l’Ansa.

Eventuali playoff sarebbero disputati solo in caso di stop dopo una sola giornata o addirittura prima della ripartenza.

Niente blocco delle retrocessioni, come aveva invece proposto la Lega Serie A in caso di nuovo stop definitivo al campionato. Il piano dei club del massimo campionato prevedeva infatti lo stop alle retrocessioni se non si riuscisse a finire la stagione: piano che ha trovato l’opposizione di tutto il Consiglio Federale, fatta eccezione per i due consiglieri di Lega (l’ad dell’Inter Beppe Marotta e il presidente della Lazio Claudio Lotito) e del presidente della Lega Dal Pino.

In caso di nuova interruzione del campionato, l’algoritmo verrà quindi utilizzato per definire il quadro delle squadre che si qualificheranno alle coppe e per le tre retrocessioni, non per lo scudetto, che non verrà invece assegnato: per giungere al punteggio finale non verranno considerati solo i punti ottenuti al momento della sospensione (quindi la cristallizzazione della classifica), ma anche la media punti in casa e in trasferta rapportata alle gare rimanenti, la differenza reti e i gol segnati rapportati ai punti ottenuti.

Per il calcio femminile invece è stato deciso lo stop definitivo.

Questo il commento di Gravina: “Ha vinto il calcio, abbiamo sempre sostenuto l’esigenza di non rimanere fuori dal calcio europeo. Abbiamo dimostrato coerenza e grande compattezza. In caso di stop abbiamo previsto un nuovo format con playoff e playout”.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 15:00