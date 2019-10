Nuovo San Siro, Gazidis sogna il modello Premier League

"Sono sempre stato tifoso del Milan e amo San Siro, ma non e' attrezzato per le nostre necessità". Non usa mezze parole Ivan Gazidis, che in un video pubblicato su Twitter ha promosso ancora una volta il progetto di costruzione di un nuovo stadio che vada a sostituire l'attuale impianto dedicato a Giuseppe Meazza.

"Il progetto che abbiamo presentato è ambizioso e straordinario – ha aggiunto il dirigente sudafricano -. Vuole riportare il Milan dove gli compete, nell'èlite del calcio mondiale. Lo stadio sarà l'orgoglio della città e dei club, un modello per tutto il mondo".

"La costruzione di nuovi stadi nella Premier League ha trasformato il calcio inglese, che negli anni '80 aveva problemi di razzismo e violenza – ha poi proseguito Gazidis, parlando del modello cui ispirarsi -. Adesso si respira un'atmosfera diversa, c'è un ambiente rispettoso e le famiglie sono tornate negli stadi".

"Abbiamo mostrato la vision dei due club per il calcio italiano e la città di Milano. Stadi moderni saranno le fondamenta del futuro del calcio. Noi dobbiamo avere uno stadio in grado di accogliere questo futuro" ha dichiarato l'amministratore delegato del Milan.

SPORTAL.IT | 23-10-2019 20:13