Nuovo San Siro: Inter e Milan fanno chiarezza sul progetto

Il nuovo stadio di Milano, che sarà di proprietà sia dell'Inter che del Milan, non può che essere realizzato a San Siro. Questa la conclusione a cui sono giunte le due società, che hanno affrontato una volta ancora l'annosa vicenda in un incontro tenuto a Palazzo Marino con i consiglieri comunali del capoluogo lombardo.

Questi ultimi hanno interrogato i due club cittadini a proposito della possibilità di realizzare un nuovo impianto, ma fuori dal territorio comunale: per l'esattezza si è discusso di una zona ubicata nell'area ex Falck, che si trova a Sesto San Giovanni (comune che confina con Milano a nord-est).

"L'unica proposta depositata dai club riguarda il quartiere di San Siro ed è l'unica opzione esistente ad oggi. La sola alternativa per i club è un nuovo San Siro a San Siro", hanno spiegato Mark Van Huuksloot (responsabile del progetto per l'Inter) e Domenico Barile (suo omologo per il Milan).

I due club meneghini hanno quindi sottolineato al Comune la volontà di un investimento stimato in 1,2 miliardi di euro "per realizzare uno stadio di qualità superiore e rigenerare un'area oggi non valorizzata, con evidente beneficio per il territorio comunale, maturando oneri pari a 81 milioni di euro".

Definitivamente tramontata l'ipotesi (attuata invece, per esempio, dall'Atalanta con il Gewiss Stadium) di una ristrutturazione dell'attuale stadio Meazza: "durerebbe circa sei anni, il doppio rispetto a quelli di realizzazione di un nuovo impianto", hanno spiegato Inter e Milan, aggiungendo che questa soluzione "non permetterebbe di raggiungere gli standard ottimali".

In più un cantiere preposto alla riqualificazione di uno stadio come quello attualmente ubicato a San Siro presenterebbe "notevoli rischi per la sicurezza". Si punta poi a un rilancio del quartiere: "I club sono consapevoli che sia necessaria la massima armonizzazione e integrazione dei progetti che comporranno una nuova parte della città".

Inter e Milan, insomma, marciano compatte. E la sensazione è che anche i cittadini di Milano dovranno presto abituarsi a questa nuova realtà.

SPORTAL.IT | 17-10-2019 20:40