Nuovo scambio col Barca non convince i tifosi della Juventus

Il Barcellona è sempre più determinato a strappare Miralem Pjanic alla Juventus. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo – quotidiano molto vicino al club blaugrana – il Barca avrebbe elaborato una nuova strategia per ottenere il sì dei bianconeri alla cessione del centrocampista bosniaco.

Il Barcellona mette sul piatto Dembele per Pjanic

Il Barcellona avrebbe infatti inserito un nuovo nome nella lista delle possibili contropartite per l’affare Pjanic: si tratta di Ousmane Dembele, il veloce e talentuoso attaccante francese, noto per le sue giocate tanto quanto per i suoi comportamenti non sempre molto professionali al di fuori del campo di gioco.

Dembele, classe ’97, è però di sicuro un giocatore con enormi doti tecniche e atletiche che in un ambiente come quello bianconero potrebbe compiere il definitivo salto di qualità. Ne sono convinti anche diversi tifosi della Juventus, che alla notizia dell’inserimento di Dembele nella trattativa hanno fatto salti di gioia.

Juventini divisi sul talento francese

“Dembele è un potenziale fenomeno, io ci penserei due volte prima di rifiutarlo”, scrive Francesco su una delle pagine Facebook più frequentate dai tifosi della Juventus.

“Magari fosse vero”, aggiunge Fabio, mentre Luca spiega che “Dembele per Pjanic, finalmente il Barcellona ha capito a cosa siamo interessati”.

Molti altri tifosi juventini, invece, continuano a dimostrarsi piuttosto freddi. “Dalla Spagna ogni giorno una novità – scrive Giovanni – La migliore però è stata quella in cui Pjanic più De Sciglio più 25 milioni per quel fenomeno di Semedo, manco fosse stato Cafù. E con Dembele non cambia nulla, servono altri attaccanti”.

“Meglio Semedo e Vidal per Pjanic e De Sciglio”, commenta Fabrizio, mentre Mauro dice decisamente no a Dembele: “Anche no, è mezzo rotto”.

SPORTEVAI | 25-05-2020 12:47