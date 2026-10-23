Il mondo dell'atletica scosso dalla notizia della positività all'EPO della campionessa olimpica e mondiale Peres Jepchirchir: rischia almeno due anni di stop. Ruti Aga squalificata 6 anni per una prescrizione falsa

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il mondo dell’atletica deve fare i conti nuovamente con l’ombra del doping. Perché nel giro di 24 ore sono arrivate due autentiche mazzate a minare un po’ la credibilità della regina degli sport, soprattutto per ciò che riguarda il mondo delle maratone. Perché dopo la notizia della squalifica di 6 anni inflitta a Ruti Aga, atleta etiope vincitrice in passato della maratona di Tokyo (nel 2019) e due volte sul podio a Berlino e New York, è di oggi quella ben più clamorosa riguardante Peres Jepchirchir, la fenomenale keniota che è stata trovata positiva all’EPO dopo un controllo effettuato fuori dalle competizioni. E anche per lei adesso il rischio è quello di vedersi costretta a uno stop prolungato.

Il controllo a sorpresa, poi la vittoria a Sydney

Jepchirchir, campionessa olimpica a Tokyo 2020, mondiale a Budapest 2025 e attualmente accreditata della quinta posizione nel ranking stilato mensilmente da World Athletics, non avrebbe superato un controllo avvenuto alla fine di agosto, a ridosso della maratona di Sydney, che peraltro ha vinto con il tempo di 2h18’31”, appena 9 secondi sopra il record della manifestazione australiana, chiudendo la gara con quasi 4’ di vantaggio sulla connazionale Cheptai e sull’etiope Demise.

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Una vittoria festeggiata con grande enfasi, trattandosi peraltro della quarta maratona del circuito Majors conquistata in carriera dopo New York 2021, Boston 2022 e Londra 2024. Pur non essendo stata trovata positiva dopo i controlli effettuati a margine della gara, Jepchirchir rischierebbe comunque la revoca del risultato ottenuto in base a quanto previsto dall’articolo 10.10 in materia di antidoping (cioè la possibilità di annullamento dei risultati ottenuti tra il prelievo del campione e il via ufficiale della sospensione, salvo particolari valutazioni di equità).

Per la federazione keniota, un’altra brutta gatta da pelare un anno dopo la squalifica di tre anni comminata a Ruth Chepngetich, la primatista mondiale della maratona (2h09”56” corso a Chicago 2024), positiva però all’idroclorotiazide, un diuretico proibito considerato un potenziale agente mascherante di altre sostanze illecite.

Aga, squalifica record: paga la prescrizione falsa

Jepchirchir rischia di non poter difendere il titolo iridato nella rassegna in programma nell’estate 2027 a Pechino. L’Athletics Integrity Unit per il momento ne ha chiesto la sospensione, in attesa delle controanalisi, ma il rischio è che lo stop possa estendersi per un minimo di 24 mesi.

Ultimamente l’AIU ha usato il pugno duro con diverse atlete, vedi Ruti Aga, che è stata squalificata 6 anni per aver presentato una prescrizione medica rivelatasi falsa dopo essere risultata positiva al metilpresnisolone (aveva cercato di far passare la tesi di un antiinfiammatorio per un ginocchio prescritto da un medico etiope, ma era tutto falso). I sei anni sono la somma dei due di sospensione e 4 per aver manomesso le prove.