Nuovo schiaffo di De Luca alla Juve, rivolta sul web

Altro che dietrofront. Vincenzo De Luca non ha cambiato idea dopo la sentenza del Giudice Sportivo che ha sbugiardato la sua Asl di Napoli dando la sconfitta a tavolino agli azzurri (con un punto di penalizzazione) per non essersi presentato a Torino. Il Governatore della Campania è stato ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” e in chiusura d’intervento, a precisa domanda del conduttore, ha sparato nuovamente a zero.

De Luca parla di circo equestre e sentenza poco limpida

La sentenza del Giudice, per De Luca, “E’ limpida come una scodella di bagna cauda. E’ stata un altra dimostrazione dell’Italia del mezzo-mezzo, che non decide mai cose chiare e fino in fondo. Hanno creato una situazione talmente confusa per cui un accordo fra privati dovrebbe prevalere sulle disposizioni sanitarie del Ministero della Salute. Queste sono cose da circo equestre, non da Nazione seria. L’Asl di Napoli ha fatto il suo dovere, riservando ai giocatori azzurri ciò che spetta a tutti i cittadini campani”.

La replica sui social è durissima

Sul web le parole di De Luca vengono criticate con fermezza: ” È stato il primo a non credere nella 2ª ondata vedi carenza di rianimazioni in Campania. Ora cerca proseliti ricorrendo a quella che è una garanzia: La Juve, panacea per tutti i mali, se non esistesse bisognerebbe inventarla” o anche: “De Luca continua a sparare fesserie sulla vicenda Juve-Napoli Questo perché chiunque pensa di poter pontificare su tutto, compresi argomenti di cui non sa nulla. Imbarazzante”.

Sul Governatore della Campania si riversano una serie di commenti critici: “Ha pure il coraggio di parlare!!! E poi come mai alla Salernitana con più POSITIVI è stato permesso di andare a Verona a giocare???” o anche: “A Napoli tra De Laurentiis e questo altro pagliaccio potrebbero allestire un circo al San Paolo visto che tanto il Napoli non si presenta alle partite.”.

Twitter è un fiume in piena: “Solito sketch comico che ormai non fa ridere più nessuno. Mi sarei aspettato maggiore serietà” e infine: “C’è anche qualche imbecille che continua a parlare di Juventus-Napoli come se fosse il problema più grande del mondo, quando la sua regione fa acqua da tutte le parti per il COVID__19″.

