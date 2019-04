Nuovo stadio a Milano, Malagò prende posizione

Quali conseguenze potrebbero avere possibili ritardi nella costruzione del nuovo stadio per Inter e Milan sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026?

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha le idee chiare in proposito e le ha espresse dopo aver accompagnato la commissione di valutazione del Cio nella visita a San Siro assieme ai dirigenti delle due squadre: “Tutte le soluzioni prospettate per lo stadio di Milano mi sembrano perfette. Sia che rimanga San Siro, sia che se ne faccia uno nuovo, sia che si faccia una ristrutturazione adeguata. Il problema non si pone".

"Qualunque soluzione esca fuori per noi va benissimo e va altrettanto bene al Cio – ha aggiunto Malatò – visto che il nuovo stadio sarà inaugurato solo quando le società avranno finito di giocare nel vecchio. Il tema riguarda Inter, Milan e il Comune di Milano. Tempistiche? Serve il buon senso”.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 15:04