Nuovo stadio, Commisso sabato farà un annuncio

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso sabato potrebbe fare un annuncio importante in merito alla questione stadio. Il patron viola, secondo le indiscrezioni riportate da Repubblica, è sempre più convinto di imboccare la strada che porta alla costruzione dell'impianto a Campi Bisenzio.

Commisso preferirebbe investire in città, ma le contingenze gli impongono di valutare Campi Bisenzio, dove i terreni accanto all’Asmana sono opzionati a 5 milioni. Inoltre, riporta sempre Repubblica, Toscana Aeroporti si sta impegnando in nuovi approfondimenti per valutare l'incompatibilità dell'eventuale nuovo stadio con l'aeroporto.

SPORTAL.IT | 05-06-2020 11:20