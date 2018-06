Nuovo Vicenza, spunta Rossi

A meno di una settimana dall’acquisto del club all’asta fallimentare, Renzo Rosso ha già tante idee per rilanciare il Vicenza, reduce da una salvezza soffertissima in Serie C, ma pronto a rilanciarsi grazie alla fusione con il Bassano. Secondo quanto riportato da 'TrivenetoGoal.it', nel nuovo organigramma societario potrebbe esserci spazio per Paolo Rossi.

Il centravanti campione del mondo nel 1982 è assurto alla gloria del calcio nazionale proprio grazie alla maglia del Lanerossi Vicenza, indossata tra il 1976 e il ’79, prima di consacrarsi al Perugia e poi alla Juventus. Ancora top secret il ruolo, ma Rossi, che ha seguito con passione e tristezza le sorti del Vicenza fallito a inizio 2018, sembra molto interessato alla proposta di Rosso.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 21:25