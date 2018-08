N'Zigou choc: "Mia madre uccisa in sacrificio umano"

Stanno destando scalpore la parole dell'ex giocatore del Nantes e del Reims Shiva Star N'Zigou. L'attaccante gabonese, che in Ligue 1 segnò una dozzina di reti, ha rilasciato una confessione raccapricciante sulla sua vita alla televisione TV2Vie.

L'uomo parla di una sorta di "sacrificio umano", un rito tribale, in cui sarebbe stata sacrificata sua madre per poter far partire la sua carriera da calciatore: "Devo confessare a questo punto della mia vita che mia madre fu uccisa in una sorta di "sacrificio spirituale" che doveva far nascere la mia carriera da calciatore ad alti livelli. Chiedo perdono al Signore anche se ormai è inutile", sono le sue parole choc, rilasciate con le lacrime agli occhi.

N'Zigou ha inoltre ammesso di aver avuto relazioni sessuali con alcuni membri della sua famiglia ("Purtroppo ho avuto anche relazioni incestuose. Quando ero giovane ho avuto rapporti sessuali con mia zia e anche con mia sorella") e anche rapporti omossessuali: "Ho avuto un rapporto con un mio amico, mentre con un altro ho avuto una lunga relazione".

N'Zigou ha giocato dal 2001 al 2005 con la maglia del Nantes, prima di passare al Reims nel 2005. Dopo un quinquennio si è trasferito in Belgio, al Virton, dove è rimasto fino al 2010. L'ex attaccante gabonese ha ammesso negli scorsi anni di aver barato sulla data di nascita, dichiarandosi un classe 1982 nonostante fosse nato nel 1978. Sono trenta le sue presenze nella Nazionale del Gabon, nelle quali ha segnato 10 reti.

21-08-2018