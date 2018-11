N'Zonzi fa sognare i tifosi della Roma

Dopo qualche difficoltà iniziale, Steven N'Zonzi sta cominciando ad ingranare e nelle ultime partite ha fornito prestazioni di spessore.

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, l'ex Siviglia ha parlato del campionato italiano: "La serie A è un torneo di alto livello: tutte le partite sono difficili perché le squadre sono sempre ben messe tatticamente. Andiamo a Firenze con l'obiettivo di fare tre punti: siamo una ottima squadra, stiamo migliorando a poco a poco e adesso dobbiamo soltanto trovare un pò di continuità di risultati. In una stagione l'importante non è tanto iniziare bene, quanto finire bene".

In questi primi mesi N'Zonzi si è affidato a un giocatore che conosce benissimo l'ambiente giallorosso: "De Rossi mi sta aiutando tantissimo in questi primi mesi alla Roma. Mi ha spiegato tante cose sul club e sull'ambiente, e mi fa da tramite per le indicazioni tattiche del mister".

In chiusura il centrocampista ha voluto alimentare i sogni dei tifosi giallorossi: "So che l'ultimo francese a vincere lo scudetto con la Roma è stato Candela. Quanto ci sarà da aspettare per riconquistare il tricolore? Non è facile da dire, c'è molto da lavorare, ma spero di poter emulare Vincent il più presto possibile".

