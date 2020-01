Nzonzi, il mistero si infittisce

Si infittisce il mistero legato al futuro di Steven Nzonzi. Di proprietà della Roma, in prestito al Galatasaray, il francese vuole lasciare i turchi.

Si era parlato di un accordo con il Rennes, ma poi è spuntato anche il West Ham e il centrocampista, che è molto attratto dalla Premier League, sta valutando ogni opzione. Non è un’operazione semplice, perché coinvolge più soggetti ma soprattutto per lo stipendio del campione del mondo: 3.3 milioni a stagione non facili da accollarsi.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 17:08