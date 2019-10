Nzonzi snobba Torino e Serie A

L'esperienza in Serie A di Steven Nzonzi non è stata felice. Arrivato in Italia subito dopo aver conquistato il titolo mondiale con la Francia il centrocampista non ha convinto alla Roma, venendo ceduto, seppur solo in prestito, dopo una sola stagione. Ora l'ex milita in Turchia nel Galatasaray, ma voci di mercato lo hanno avvicinato al Torino in vista della sessione di mercato di gennaio.

Voci seccamente smentite dal diretto interessato, deciso a restare in forza al club di Istanbul almeno fino al termine della stagione: "Sono felice al Galatasaray – ha detto Nzonzi in una nota riportata anche da 'Fotomac' – Sicuramente non andrò da nessuna parte. I fan devono credermi".

A complicare un'eventuale trattatativa potrebbero essere anche i rapporti tra Roma e Torino, diventati più aspri dopo il passaggio in giallorosso dell'ex ds dei granata Gianluca Petrachi.

