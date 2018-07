Obereggen accoglie i cicloamatori

Domenica 22 luglio prenderà il via il quarantaduesimo Giro delle Dolomiti per i cicloamatori su bici da strada, alla partenza ci saranno oltre 600 ciclisti.

La prima tappa sarà sul tratto cronometrato da San Leonardo in Passiria a Passo Giovo, 163 chilometri con un dislivello di 1859 metri. Lunedì sarà la volta della Novale-Passo Pampeago, 78 chilometri affrontando un dislivello di 2296 metri. Giunti in Val d'Ega i ciclisti affronteranno un tratto cronometrato di 9 chilometri con pendenza media del 9 per cento dai 1280 metri di Novale ai 2004 metri del passo di Pampeago, per poi risalire al Passo Lavarzè. A seguire l'ulima discesa fino al traguardo di Bolzano.

Martedì sarà il turno della tappa più lunga: 155 chilometri salendo su Sella, Pordoi e Campolingo, per poi affrontare il cronometro da Corvara a Passo Gardena.

Mercoledì sarà il giorno per ricaricare le pile e affrontare giovedì la tappa dello Stelvio. Il Giro delle Dolomiti terminerà venerdì con la cronometro di Appiano.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 12:55