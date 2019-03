Obereggen, De Martin campione d'Italia

Obereggen si è confermata capitale dello snowboard nazionale. Nello snowpark altoatesino, cuore del comprensorio sciistico altoatesino del Latemar (a 20 minuti da Bolzano), in ottime condizioni nonostante le temperature primaverili, il bellunese Filippo De Martin di Agordo ha vinto la finale nazionale dell’Italian Snowboard Tour organizzato dalla Fsi (Federazione Snowboard Italia), laureandosi campione italiano della combinata Slopestyle. Secondo posto per il veronese Markus Kerschhakel, terzo il toscano Gianluca Pardini. Nella categoria femminile su tutti la torinese Anna Forno che si è aggiudicata vittoria e titolo di campionessa italiana Slopestyle, davanti a Matilde Pizzuto di Oulx e la trentina Giorgia Locatin di Pozza di Fassa.

Hanno gareggiato atleti da Sicilia, Lazio, Abruzzo, Toscana, Marche, Emilia.Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

L’altra manifestazione, il Rookie Tour Italy per le giovani promesse, è stata vinta nella categoria maschile dal marchigiano Davidh Ingenito proveniente dalle Marche. Nella categoria femminile ha primeggiato sempre Anna Forno e nella categoria Grom Tommaso De Martin, fratello del neo campione italiano Filippo De Martin. I vincitori del tour Rookie Tour Italy, a cui si aggiungerà un atleta con wild card a discrezione degli organizzatori, parteciperanno alle World Rookie Finals 2019 a Kitzsteinhorn Zell am See-Kaprun in Austria dal 25 al 30 marzo, rappresentando i colori italiani.

Le gare di snowboard hanno costituito uno dei principali appuntamenti sportivi del comprensorio di Obereggen, inaugurati con la storica Coppa Europa sulla pista Absam-Maierl svoltasi lo scorso dicembre. La stagione, che terminerà il 22 aprile, continuerà con altri eventi sportivi. Il prossimo sempre di Snowboard, il Rock and Ride, si svolgerà in notturna nello snowpark di Obereggen nel fine settimana del 30 e 31 marzo.

