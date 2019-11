Obereggen, uno slalom per gli assi della neve

36esima edizione per la Coppa Europa di Obereggen, cuore altoatesino del comprensorio del Latemar (con Pampeago e Predazzo), che aprirà la stagione venerdì 29 novembre in notturna. Lo slalom di Obereggen, presentato a Bolzano, si svolgerà mercoledì 18 dicembre sulla pista Maierl (pendenza massima del 55 per cento, dislivello di 433 metri, lunghezza 1,6 chilometri di pista) e sarà trasmetto in diretta da Rai Sport col commento di Max Blardone e Davide Labate. "Anche quest’anno prepareremo la pista nel migliore dei modi, sono già cadute abbondanti nevicate" ha evidenziato Eduard Pichler presidente del comitato organizzatore della gara in collaborazione con lo Sci Club Ase Catinaccio.

"Un ringraziamento doveroso va ai nostri collaboratori bravissimi nel preparare le piste" ha sottolineato Siegfried Pichler. amministratore delegato della società impianti Obereggen Latemar Spa alla presenza, tra gli altri, dell’ex olimpionico di tuffi Giorgio Cagnotto, papà della campionessa Tania. La collocazione dello slalom di Obereggen costituirà, alla luce del calendario della rassegna iridata, un appuntamento imperdibile subito dopo lo slalom di Coppa del Mondo in Val d’Isere (15 dicembre) per consolidare ovvero affinare la forma, su una pista selettiva come la Maierl, in vista degli successivi appuntamenti iridati. Lo scorso anno vinse il croato Rodes davanti ad un ritrovato Giuliano Razzoli, campione olimpico di slalom a Vancouver 2010 che nel successivo slalom di Coppa del Mondo di Madonna di Campiglio si classificò al terzo posto.

La presentazione della Coppa Europa apre la stagione invernale che inizierà venerdì 29 novembre ad Obereggen, cuore del comprensorio dello Ski Center Latemar nel cuore delle Dolomiti (ad appena 20 minuti da Bolzano). Alla tradizionale apertura in notturna della stagione (ore 19) sulla pista di sci illuminata, si unirà l’inaugurazione del nuovo rivoluzionario après-ski LOOX – The Alpine Club nei pressi della stazione a valle della pista Oberholz. Sabato 30 novembre gran apertura di tutto lo Ski Center Latemar con in funzione i collegamenti tra l’altoatesina Obereggen e le trentine Pampeago e Predazzo. Non solo. Sarà inaugurata la nuova seggiovia a 8 posti Reiterjoch, le cui stazioni sono state realizzate dall’azienda di design internazionale Pininfarina.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 13:52