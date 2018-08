Obi non dimentica: 'Toro, è stato un onore'

Forse Joel Obi non lascerà un ricordo indelebile nei tifosi del Torino, nonostante un’ultima stagione di spessore quando, finalmente lasciato in pace dalla sfortuna dopo i tanti guai fisici subiti nelle prime due annate in granata, l’ex interista ha trovato spazio in squadra con continuità e segnato anche cinque gol. Ma il nigeriano non rientrava nelle scelte di Mazzarri e allora ecco la cessione al Chievo.

Il triennio a Torino ha però lasciato un segno nel giocatore, che ha tenuto a salutare i tifosi granata attraverso un toccante post su Instagram: “Sta per iniziare una nuova avventura, ma prima di tutto vorrei ringraziare i compagni e tutto lo staff per questi anni unici. Un ringraziamento particolare a Voi tifosi del toro che mi avete insegnato cosa vuole dire essere un Toro, è stato un onore indossare la maglia granata. Grazie a tutti per il vostro affetto, anche nei momenti piú difficili. Vi porteró sempre nel cuore!”. L’applauso della Maratona durante il Torino-Chievo che verrà sembra scontato…

SPORTAL.IT | 12-08-2018 21:40