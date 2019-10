Obiettivo podio per Valentino Rossi

Valentino Rossi ha presentato così il weekend thailandese della MotoGp a Buriram. "Inizia una serie di gare fuori dall'Europa. Il primo di questi Gran Premi è in Thailandia: l'anno scorso a Buriram fu un bel weekend perché ottenni il secondo posto in qualifica e lottai per il podio in gara. Conclusi quarto, ma ero molto veloce. L'obiettivo di quest'anno è andare veloci e fare ancora meglio dell'anno scorso".

"Il tracciato sembra adattarsi molto bene alla nostra moto – gli fa eco il team director Massimo Meregalli -, e i fan sono fantastici. E' in questo tracciato che l'anno scorso abbiamo cominciato a vedere miglioramenti, quest'anno arriviamo con fiducia e misureremo i progressi che abbiamo fatto da allora".

SPORTAL.IT | 02-10-2019 12:49