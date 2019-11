Obinna snobba il Seregno, reazione piccata

Sembrava fatta ma alla fine Obinna ha snobbato la proposta del Seregno ed è arrivata la reazione piccata. Non si è fatto attendere il post del club brianzolo (serie D) dopo il 'no' dell'attaccante nigeriano classe 1987, ex Inter e Chievo.

"Il Seregno Calcio annuncia che il grandissimo campione Victor Obinna ha declinato la nostra proposta. E' comprensibile che un giocatore di tale caratura voglia continuare a giocare nelle massime serie dei campionati. Forza Obinna! Ti auguriamo un grande prosieguo della tua carriera!" si legge nella nota pubblicata su Facebook.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 13:24