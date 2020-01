Obradovic non dimentica il ko del Forum

Il coach del Fenerbahce, Zeljko Obradovic, non ha dimenticato la gara di andata, persa con l'Olimpia al Forum lo scorso 25 ottobre. Sergio Rodriguez segnò 22 punti, ma furono decisivi anche Arturas Gudaitis con 17 e Amedeo Della Valle con 15.

"In Italia la squadra biancorossa ci ha battuto senza problemi – osserva il timoniere slavo dei turchi -. Ora gioca in maniera leggermente diversa, perché sono state apportate alcune modifiche. Sono convinto che per potere avere la meglio venerdì su una squadra di quel livello dovremo fare una partita molto buona".

SPORTAL.IT | 23-01-2020 19:12