Obradovic si offre per il dopo Djordjevic

Sasa Obradovic ha commentato le voci secondo cui potrebbe essere lui il successore di Sasha Djordjevic al timone della Serbia.

"Qualsiasi allenatore serbo vorrebbe guidare la nazionale. Non mi sono mai nascosto, è anche il mio sogno, anche se non ho ancora ricevuto alcuna chiamata ufficiale da parte della Federazione. Inoltre credo di non essere il solo candidato, potrebbero essere almeno tre" ha detto a ‘Mozzart Sport’ l’ex giocatore della Virtus Roma, attuale timoniere del Monaco.

SPORTAL.IT | 16-09-2019 20:43