Icardi-Milan, il retroscena: c'è China Suarez dietro il tradimento all'Inter, vuole lasciare Istanbul

Allegri a caccia di una punta che garantisca un gran numero di gol. E l'argentino, ex capitano nerazzurro, ha il contratto in scadenza a giugno col Galatasaray

Non è un mistero che il Milan sia sulle tracce di un attaccante alla riapertura del mercato. Ballano diversi nomi, da Lewandowski a David, ma negli ultimi giorni sono salite le quotazioni di Mauro Icardi. Già, l’ex capitano dell’Inter, in scadenza di contratto col Galatasaray, è sempre più intenzionato a tornare nel capoluogo lombardo per quello che sarebbe un tradimento sportivo clamoroso. Ad aiutare Max Allegri la compagna dell’argentino China Suarez.

Icardi al Milan: l’ultima idea

Questo primo scorcio di stagione ha messo in risalto il vero limite del Diavolo: lì davanti manca un bomber che segna. Bisogna affiancare a Leao un centravanti in grado di andare a bersaglio con continuità, visto che sia Gimenez sia Nkunku sono ancora a secco in campionato.

Lewandowski è il colpo alla Modric che fa sognare la piazza, David potrebbe lasciare la Juventus a gennaio ma è difficile che i bianconeri decidano di rinforzare una rivale, mentre Icardi è l’occasione da sfruttare per assicurarsi una punta spietata e nello stesso tempo fare uno sgarbo ai cugini dell’Inter. Maurito ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e i discorsi di rinnovo col Galatasaray sono in stand-by: l’assist perfetto per affondare il colpo a gennaio.

Il tradimento all’Inter ‘per colpa’ di China Suarez?

Come riferiscono i media turchi, non è Icardi ad avere il classico mal di pancia da contratto, ma la compagna che ha soppiantato Wanda Nara nel suo cuore: China Suarez. Già, la modella sudamericana, che ha scelto di trasferirsi a Istanbul per restare al fianco del 32enne di Rosario, non sarebbe più intenzionata a vivere in Turchia (soprattutto per ragioni professionali).

Guarda un po’, la bella China strizza l’occhio proprio all’Italia. Nei giorni scorsi s’è parlato anche dell’interesse della Roma, che pure ha bisogno come l’aria di un centravanti. Ma Milano esercita tutt’altro fascino sull’attaccante, dal momento che ha giocato per sei anni con l’Inter, indossando anche la fascia da capitano. Quanto peserà il passato sulle sue scelte?

L’ultima frecciata di Wanda Nara a Maurito

Rientrato in Argentino in occasione della sosta per trascorrere qualche giorno in compagnia delle figlie, il giocatore del Galatasaray ha ricevuto una nuova bordata social da parte dell’ex moglie Wanda Nara.

La conduttrice di Masterchef Argentina ha infatti postato uno scatto dell’incontro con Johnny Depp, ringraziandolo per “le parole gentili”. Il ‘Pirata’ di Hollywood è sempre stato l’attore preferito di Mauro, un vero e proprio punto di riferimento anche per la battaglia legale vinta contro Amber Heard. Icardi non l’ha presa bene, proprio no. E, infatti, ha smesso di seguire su Instagram il divo del cinema.