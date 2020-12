Occasione di mercato per l’Inter: ma i tifosi lo bocciano

Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più ed è il momento di andare a caccia della migliore occasione di mercato. In casa Inter si lavora per cercare di risolvere diverse situazioni spinose. In uscita c’è senza dubbio da risolvere il caso Eriksen, quello che sembra aver messo maggiormente in crisi tutta la gestione di Antonio Conte.

Ma anche in attacco la formazione nerazzurra potrebbe aver bisogno di un piccolo aiuto. E nelle ultime ore è circolato con insistenza il nome del Papu Gomez. Il giocatore infatti sembra aver rotto in maniera decisa con l’Atalanta e in particolare con il suo allenatore Gasperini, e ora potrebbe finire clamorosamente a sorpresa sul mercato. Proprio lui che era stato il simbolo della Dea nel corso degli ultimi anni.

I tifosi si dividono

Il nome di Papu Gomez non convince tutti i tifosi. Il giocatore argentino è senza dubbio uno di quelli che ha fatto meglio nel corso delle ultime stagioni nella serie A ma un po’ di dubbi ci sono. Quello principale riguarda la sua capacità di riuscire a giocare agli stessi livelli anche lontano da Bergamo, impresa che non è riuscita a tutti quelli che hanno lasciato la corte di Gasperini. Inoltre c’è da considerare il fattore età visto che Gomez ha 32 anni ed infine quello di ruolo. I tifosi dell’Inter speravano in un vice Lukaku, un giocatore da mandare in “mezzo alla mischia” in alcune situazioni di partita e di risultato.

Ma c’è anche chi come Visio approva la scelta senza mezzi termini: “Gomez è rapido e bravo nello stretto e calcia da fuori. Quello che ci serve insomma”. C’è chi punterebbe sul giocatore anche se ha qualche altro obiettivo di mercato nella testa: “Un anno e mezzo di contratto, subito. Anche se il nostro obiettivo deve essere Milik”. Mentre Andrea, tifoso del Milan, allarga il discorso: “Vale per voi e vale per il mio Milan: non lo prenderei. Per me, ennesimo giocatore che fuori dal contesto vale poco (anche perché a differenza dei giovani su cui si può lavorare, ha 33 anni)”.

In molti temono che l’arrivo di Gomez in casa nerazzurra possa portare all’interno dello spogliatoio un altro giocatore difficile da gestire: “Con gli spacca-spogliatoi abbiamo già dato. Serve un po’ di tranquillità”, sostiene Maurizio. Mentre Daniele punta proprio su questa qualità: “Gia che ha picchiato Gasperini, merita una chance nell’Inter. Ovviamente si scherza, sarebbe un ottimo rinforzo”. Mentre c’è chi tiene in considerazione anche Conte: “L’allenatore della mia squadra non predilige giocatori tecnici e di qualità”, scrive Ciakka.

SPORTEVAI | 15-12-2020 08:53