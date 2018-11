Occhio Juve, c'è qualcun altro che pensa a Pogba

Sarà pure casa sua Manchester, come ha ripetuto non più tardi di qualche giorno fa, ma il “trasloco” resta un’ipotesi sempre in piedi per Paul Pogba. La Juventus non ha mai smesso di pensarci e sta lavorando al “Pogback” da mesi ma le difficoltà dell’operazione sono parecchie. Innanzitutto la volontà del club di non cedere un pezzo pregiato, pagato 110 milioni di euro e che non ha ancora reso per la spesa fatta, in secondo ordine il costo collettivo dell’acquisto, che tra cartellino e ingaggio sarebbe quantomai oneroso, in ultimo ma non per ultimo la concorrenza. Pogba piace a tantissimi club europei anche se, con ogni probabilità, se dovesse lasciare lo United non andrebbe in un altro club di Premier. Oltre alla Juventus è pazzo del centrocampista anche il Barcellona, che già ai tempi in cui giocava in bianconero tentò di vestirlo d’azulgrana. Un indizio sul rinnovato feeling del Barca per il centrocampista campione del mondo arriva dalle foto pubblicate dal Mirror che ritraggono Pogba in piacevole conversazione con Messi.

INCONTRO A DUBAI – La Pulce non ha preso parte alla gara amichevole dell’Argentina col Messico a Cordoba (vinta per 2-0 dall’Albiceleste) perchè per il momento non intende giocare con la nazionale, mentre Pogba era out per infortunio, avendo saltato anche il derby di Manchester. I due top-player hanno approfittato della sosta per qualche giorno di vacanza e si sono incontrati a Dubai. Che Pogba sia nel mirino anche del Barcellona è abbastanza risaputo e negli ultimi mesi si sono moltiplicati i messaggi di…benvenuto al francese in caso di arrivo al Camp Nou. E, come ricorda proprio il Mirror, uno degli sponsor più importanti dell’ex juventino sarebbe proprio la Pulce. La conversazione tra i due in un noto ristorante, diventata virale attraverso i social network, può lasciare presagire un nuovo assalto dei blaugrana a Pogba.

IL CORO – Da quanto sostiene il Mirror, è che si sia parlato però soprattutto di…Kantè. Viste le sue splendide prestazioni durante il mondiale, il compagno di reparto di Pogba si è guadagnato un coro tutto suo, che è diventato celebre dopo la finalissima. E Messi è menzionato nel testo dell’ode a Kantè. Che “è piccolo, è bellissimo e ha fermato Leo Messi”, con tanto di riferimento alla partita tra i galletti e l’Albiceleste. La risposta della Pulce? “Ma non è vero!”, tra le risate generali. La speranza dei tifosi della Juve è che possano fare un coro nuovo su Pogba che “è grosso, bellissimo e ha fermato Leo Messi” ma con la maglia bianconera.

SPORTEVAI | 17-11-2018 11:00