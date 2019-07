Occhio Milan, il Dortmund punta Schick

Il Borussia Dortmund vuole Schick. La Roma sta prendendo in considerazione la cessione a titolo definitivo dell'attaccante ceco ex Sampdoria, mentre i tedeschi vorrebbero prenderlo soltanto in prestito.

La trattativa per il passaggio di Schick ai gialloneri è favorita dai buoni rapporti del suo agente Pavel Paska ma la Roma frena per via dell'accordo che prevede, ancora per un anno, il riconoscimento del 50% degli introiti sul giocatore al club blucerchiato.

Il Milan, accostato alla punta giallorossa nelle scorse settimane (lo vuole Giampaolo), resta alla finestra in attesa di sviluppi.



SPORTAL.IT | 01-07-2019 16:01