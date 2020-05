Occhio Milano: dalla Lituania danno Gudaitis in partenza

Una notizia dalla Lituania spaventa l'Olimpia Milano: Arturas Gudaitis potrebbe cambiare aria già dalla prossima stagione.

Lo riferisce il giornalista del Paese baltico, Donatas Urbonas, secondo cui Gudaitis potrebbe lasciare Milano già in estate con un buyout, nonostante il suo contratto scada nel 2021. Le soluzioni di mercato per lui non mancherebbero, con Real Madrid e Zenit San Pietroburgo già pronte a offrirgli un nuovo ingaggio.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 21:36