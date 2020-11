Occhiuzzi avvisa il Frosinone

Toccherà a Frosinone e Cosenza aprire la nona giornata di campionato con l’anticipo in programma venerdì alle 21 allo “Stirpe”. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta subita prima della sosta, rispettivamente contro Monza e Brescia.

Quella calabrese è una delle quattro squadre ancora senza vittorie, insieme a Pisa, Entella e Cremonese.

Il tecnico Roberto Occhiuzzi è però parso fiducioso nella conferenza di vigilia della gara in terra ciociara: “Abbiamo sfruttato la sosta per correggere gli errori e migliorare i nosti punti forti. Abbiamo continuato a lavorare sui nostri concetti a prescindere dal modulo che può variare dalla squadra che si deve affrontare”.

“Non essendoci persone a vedere gli allenamenti non è facile capire l’umore della piazza, poi io non frequento i social – ha aggiunto Occhiuzzi – So benissimo però che c’è grande attesa per la prima vittoria. Cosenza è una piazza esigente e questo non può che essere un bene per noi perché deve essere uno stimolo. Finora abbiamo fatto buone prestazioni, ma non siamo ancora riusciti a vincere. Abbiamo la rabbia giusta, il gruppo ha le sue certezze”.

OMNISPORT | 19-11-2020 14:03