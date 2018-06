Occidente vs Cina per le dirette eSports: chi la spunterà?

Sarebbero le dirette eSports l’oggetto del contendere tra Cina e Occidente, ‘rivali’ nel settore degli sport elettronici. Perché, se competere a un videogame è certamente emozionante, può esserlo altrettanto osservare qualcuno che gioca. Ecco allora che entrano in scena le piattaforme che trasmettono le partite, in piena ‘guerra’ per accaparrarsi i diritti dello streaming videoludico.

Twitch è forse il sito più utilizzato dalla maggior parte degli utenti, soprattutto da quelli ‘vip’: proprio su questa piattaforma, infatti, i player Ninja e Drake sono diventati famosi trasmettendo le loro partite a Fornite. Come di recente abbiamo visto cimentarsi nello stesso gioco anche Zlatan Ibrahimovic, ospite nel canale di un suo caro amico. Anche Facebook si è aggiudicato i diritti di PlayerUnknown’s Battlegrounds di Bluehole.

Douyu TV è invece una piattaforma dal valore di 1,5 miliardi di dollari ed entro l’anno potrebbe essere quotata in borsa. Lo stesso vale per Huya negli Stati Uniti. Chushou, dal canto suo, può vantare una media di 250mila utenti che trasmettono diretta tutti i giorni: a inizio anno ha guadagnato 120 milioni di dollari. Dai dati di IR Research nel 2018 il mercato dello streaming videoludico cinese arriverà a 140 milioni di utenti per un totale di 462 milioni di dollari.

Quarterback è un sito in cui gli atleti eSportivi possono istituire delle proprie leghe per competere insieme agli altri gamer, con in palio premi e tornei, anche giornalieri (solo nell’ultimo turno di finanziamenti ha raccolto 2,5 milioni di dollari). Anche Hero di Outpost Games cerca di ricreare l’atmosfera da tifo da stadio. Poi c’è Caffeine, una piattaforma realizzata da ex programmatori Apple, che offre un servizio di streaming senza spot pubblicitari, e ogni guadagno arriva direttamente dall’acquisto di oggetti digitali con criptovalute.

Chi vincerà la ‘guerra’ dello streaming eSportivo?

HF4 | 12-06-2018 11:56