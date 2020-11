Oddo fa grande la Spal: "Una delle più forti"

La Spal è pronta a dare la caccia alla quarta vittoria consecutiva ospitando il Pescara.

Sulla carta un impegno alla portata della squadra di Marino, ma gli abruzzesi sono reduci dalla prima vittoria in campionato contro il Cittadella, ottenuta prima della sosta, e si presenteranno al “Mazza” con poco da perdere.

Il tecnico Massimo Oddo è fiducioso, pur riconoscendo il valore dell’avversario: “Ci attendiamo qualche passo avanti sotto tutti i punti di vista contro una squadra molto forte, fra le più attrezzata di Serie B” ha detto in conferenza stampa l’ex difensore di Nazionale, Lazio e Milan.

“La Spal è una squadra costruita per vincere, non era partita benissimo, ma le vittorie di fila hanno aumentato l’entusiasmo, ma questo non deve spaventarci: dobbiamo rispettarla senza avere paura, sono convinto che possiamo fare una buona gara e portar via punti. Dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche ed essere compatti. Sono convinto che questo gruppo al completo potrà dare grandi soddisfazioni”.

OMNISPORT | 20-11-2020 15:19