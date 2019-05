Oddo: "Trasmettere i valori del vecchio Milan non è semplice"

Ospite alla presentazione di 120Milan Massimo Oddo delinea una situazione attuale non semplice ma con uno sguardo ottimista al futuro. Un futuro che, tuttavia, dipende anche da San Siro: "Il rilancio del calcio italiano passa anche attraverso nuove infrastrutture" dice a Sportal.it.

Massimo Oddo traccia un confronto tra il suo Milan e quello attuale: "C'è stato un cambio generazionale, sia in campo che fuori, e questo è evidente. Quando ci sono questi cambi in campo si fa fatica; quando questo cambio avviene anche a livello societario si fa doppia fatica. È ancora più difficile trasmettere i valori del vecchio Milan. Trasmettere tutto quello che c'è stato. Ed è difficile ricostruire con giocatori importanti". Ma sul futuro Oddo è ottimista: "Adesso vedo un Milan in netta ripresa che pian piano sta tornando sui livelli che gli competono. Ci vorrà ancora un po' di tempo ma credo che il percorso sia quello giusto".

San Siro sarà il teatro di un nuovo Milan vincente? Oddo è sicuro: "Credo ci sia bisogno di un rilancio del calcio italiano. Ma questo rilancio passa attraverso le infrastrutture che ci sono. Sappiamo che San Siro è la Scala del calcio, che è stato la storia del Milan e non solo e quindi gli diamo il giusto valore. Ma bisogna andare avanti e modernizzarsi. Guardare in avanti e creare strutture che facilitano il riavvicinamento delle persone a questo sport meraviglioso".



SPORTAL.IT | 22-05-2019 18:53