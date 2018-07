Offerta mostruosa per Mario Balotelli

Dopo due stagioni convincenti al Nizza, Mario Balotelli sembrava destinato a continuare la sua carriera in Francia, all'Olympique Marsiglia. Nelle scorse ore, diversi giornali francesi avevano addirittura parlato di un affare praticamente concluso sulla base di un contratto da sette milioni di euro l'anno.

Nelle ultime ore però, una pazzesca offerta da trenta milioni a stagione dalla Cina mette in discussione l'approdo alla corte di Rudi Garcia. Lo riporta 'China calling'. Il nome della società non è ancora stato svelato, ma il giocatore ci starebbe pensando. Approdare in un campionato poco blasonato e giocato su livelli sicuramente non elevati potrebbe però minare la permanenza di SuperMario in Nazionale, che ha appena riconquistato grazie al suo mentore Roberto Mancini.

L'ex allenatore dello Zenit ha voluto scommettere sul classe 1990 richiamandolo a vestire la maglia azzurra dopo più di due anni e venendo ricambiato con un gol nella sfida con l'Arabia Saudita, e Balotelli non vuole perde questa opportunità, forse la sua ultima in Azzurro.

La pista francese sembra quindi essere la più adatta al talento bresciano che, stando alle esperienze negative al Manchester City e al Liverpool, non si adatta al meglio in un ambiente dove c'è un'elevata concorrenza e all'OM dovrebbe lottare per una maglia con Mitroglou e Germain, non proprio un'impresa.

Settimane fa, invece, si era parlato di un possibile ritorno sui campi della Serie A, avvalorato dalle parole del suo agente Mino Raiola: "Dove andrà Mario? Napoli, Roma…". La pista giallorossa sembrava essere quella più percorribile ma le indiscrezioni transalpine sull'affare concluso con l'OM hanno ridimensionato i sogni dei tifosi e la nuova mostruosa offerta dalla Cina sembra averli fatti svanire del tutto.

Al momento l'unica certezza sul futuro dell'ex Nizza è la partenza della Costa Azzurra, come conferma l'assenza ingiustificata al primo allenamento dell'anno, che il nuovo allenatore dei rossoneri Vieira ha commentato così: "Ero impaziente di incontrare i giocatori per discutere della prossima stagione con loro, abbiamo avuto una piccola riunione di dieci minuti. Pensavo di avere tutti i giocatori a disposizione ma Balotelli e Plea non c'erano, cercheremo di capire il perché".

SPORTAL.IT | 05-07-2018 11:25