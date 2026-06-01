Oikonomou è morto, l'ex difensore di Bologna, Cagliari, Samp: il cordoglio del club. "Addio Marios"

La notizia è apparsa sui media greci lunedì 1° giugno a distanza di qualxhe giorno dla tragico incidente su cui sono in corso indagini e relativi accertamenti da parte delle autorità

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Marios Oikonomou aveva solo 34 anni, ma aveva deciso di chiudere con il calcio giocato per intraprendere un nuovo percorso nella propria esistenza. L’ultimo contratto da professionista era stato firmato con il Panaitōlikos nel 2023 ma a fine stagione aveva risolto consensualmente l’accordo con il club, annunciando nella stessa occasione il proprio ritiro dal calcio giocato, all’età di 31 anni. Il 23 maggio scorso era rimasto coinvolto in un incidente stradale, a bordo della sua moto, riportando delle ferite gravi a tal punto da imporre il ricovero immediato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale universitario di Ioannina.

La scomparsa di Oikonomou

Secondo quanto ricostruito dal portale ellenico Sport 24, la sua moto si è scontrata con un’automobile guidata da un uomo di 63 anni, procurandogli delle ferite letali nonostante il pronto intervento dei soccorsi e il trasferimento nel nosocomio locale. A causa delle gravi lesioni cranio-encefaliche riportate nell’incidente, l’ex calciatore è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza.

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Il quadro clinico si è rivelato estremamente complicato e, purtroppo, a distanza di qualche giorno, Oikonomou è spirato destando commozione nel mondo del calcio e in Italia in particolare dove aveva vestito le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria.

Le indagini

In particolare, come riportato da Epiruspost.gr , dopo la tragica scomparsa del giovane calciatore, è stata disposta l’esecuzione di un’autopsia.

Le indagini della polizia si concentrano anche sull’identificazione di ulteriori testimoni oculari che possano fornire maggiori informazioni sulle circostanze esatte della collisione. Allo stesso tempo, sia l’auto che la motocicletta guidate dall’ex calciatore sono state trasferite in un’area speciale della polizia per essere messe a disposizione degli esperti.

Il saluto del Bologna

Inevitabile la commozione per la tragica morte del giovane difensore che aveva militato tra le file del Bologna, club che gli ha riservato un ricordo e una dedica speciali. “Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori.”, si legge sugli account ufficiali del club rossoblu, che ha desiderato ricordare il calciatore legato alla storia del club seppure per un breve periodo.

Altrettanto tempestivo il messaggio da parte del Cagliari, che ha pubblicato una foto di Marios all’epoca della sua militanza nel club sardo riservando a lui, e alla sua famiglia, un ricordo: “Il Cagliari Calcio piange la prematura e tragica scomparsa del calciatore Marios Oikonomou.

Arrivato dalla sua Grecia a 21 anni, il Cagliari fu la sua prima squadra in Italia, in rossoblù in serie A nella stagione 2013/14.

Il Club si stringe con affetto ai suoi cari.

Ciao, Marios”.