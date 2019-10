Ola Aina resta da Mazzarri

Brutta disavventura per Ola Aina. L'esterno nigeriano del Torino, che era stato convocato dal ct della Nigeria Rohr per l'amichevole contro il Brasile, ha dovuto rinunciare alla possibilità di unirsi alle Super Aquile a causa di un incidente domestico. A darne notizia è stata la stessa federazione nigeriana attraverso una nota sul suo profilo Twitter.

Non sono stati diramati ulteriori particolari, ma Aina dovrebbe fare presto ritorno in Italia per valutare meglio i tempi di recupero, in quanto quella con il Brasile, che si giocherà domenica alle 14 a Singapore, era l'unica amichevole in programma per la Nigeria.

SPORTAL.IT | 10-10-2019 20:11