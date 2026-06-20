Chi è Brobbey, il gigante dell’Olanda: doppietta da record alla Svezia, poteva far coppia con Malen alla Roma

Olanda-Svezia, l'intuizione di Koeman si rivela vincente: fuori Summerville, dentro l'ex obiettivo di mercato della Roma che realizza una doppietta nei primi 17'

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Quando si parla di intuizione vincente. Dopo il deludente pareggio all’esordio contro il Giappone, il ct dell’Olanda, Ronald Koeman, ha sorpreso tutti nella seconda uscita del Mondiale contro la Svezia, schierando dal primo minuto il gigante Brian Brobbey al posto di Crysencio Summerville, obiettivo di mercato della Roma. E il 24enne centravanti di proprietà del Sunderland ha ripagato la fiducia del tecnico, firmando una doppietta nei primi 17 minuti di gioco.



Olanda, la mossa Brobbey premia Koeman

Per dare una scossa agli Oranje, la leggenda Koeman ha rivoluzionato il tridente offensivo: fuori Summerville, dentro Brobbey, con l’attaccante della Roma Malen e quello del Liverpool Gakpo al suo servizio. Una mossa brillante: dopo appena 5 minuti, il classe 2002 – reduce da una stagione da 7 reti in Premier League – protegge il pallone con il suo fisico imponente e innesca l’ex Milan Reijnders, che poi serve Gakpo: cross teso dalla sinistra e tap-in del bomber del Sunderland.

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Non è finita qui, perché al 17’ Brobbey si ripete facendo esplodere i tifosi olandesi presenti all’NRG Stadium di Houston, in Texas. Questa volta è Dumfries, che nei giorni scorsi ha lasciato l’Inter per approdare al Real Madrid, a fornire l’assist al compagno di squadra. Un avvio di partita inimmaginabile, soprattutto dopo la vittoria all’esordio della Svezia per 5-1 contro la Tunisia.

Brobbey come Ronaldo: tutti i record battuti

Con il primo gol realizzato dopo 4 minuti e 58 secondi, Brobbey firma la quarta rete più veloce nella storia dell’Olanda ai Mondiali. Il primato appartiene a Robin van Persie contro il Brasile nel 2014 (2:32). Inoltre, la sua marcatura coincide con il centesimo gol della nazionale olandese nella storia della Coppa del Mondo, rendendo gli oranje l’ottava selezione a raggiungere questo traguardo.

Infine, l’attaccante entra in un club esclusivo: è solo il terzo giocatore negli ultimi 40 anni ad aver realizzato una doppietta nei primi 17 minuti di una partita mondiale. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Ronaldo il Fenomeno contro il Costa Rica nel 2002 e Lukas Podolski contro la Svezia nel 2006.

In aggiornamento