Olanda, Frank de Boer primo ct a non vincere le prime 4

L’avventura alla guida dell’Olanda rischia di diventare il nuovo fallimento di Frank de Boer, reduce dal pareggio (1-1) strappato in amichevole contro una Spagna colma di seconde linee. Al vantaggio siglato da Canales nel primo tempo ha risposto Van de Beek ad inizio ripresa: sconfitta evitata, non l’ennesimo record negativo fatto registrare in carriera dal 50enne nativo di Hoorn.

De Boer, infatti, è diventato il primo ct dell’Olanda a non essere riuscito a vincere una partita nelle prime quattro uscite: sconfitta all’esordio contro il Messico (0-1) e due pareggi con Bosnia (0-0) e Italia (1-1) che hanno fatto storcere il naso ai tifosi ‘Orange’.

Una striscia negativa che va ad aggiungersi a quella di quattro sconfitte (con zero goal all’attivo) nelle prime quattro giornate della Premier League 2017/2018 alla guida del Crystal Palace e, soprattutto, al flop sulla panchina dell’Inter dove collezionò sette k.o. in quattordici incontri, venendo esonerato dopo appena 85 giorni.

OMNISPORT | 12-11-2020 14:30