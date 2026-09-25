Olanda-Germania, moviola: incubo orange, due rigori negati e due gol annullati, invasione di campo singolare

La prova dell’arbitro Hernandez ad Amsterdam nella gara di Nations League analizzata al microscopio, il fischietto spagnolo ha ammonito quattro giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova poco convincente dello spagnolo Alejandro Hernandez che lascia a desiderare su qualche episodio e non mantiene lo stesso metro disciplinare. Vediamo cosa è successo ad Amsterdam.

Olanda-Germania, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ Summerville lancia Brobbey che cade in area dopo un contrasto con Tah: tutto regolare per l’arbitro spagnolo Alejandro Hernández Hernández. Un minuto dopo Summerville calcia, Tah devia in calcio d’angolo. Qualche calciatore dell’Olanda voleva il tocco di mano. Per l’arbitro è solo calcio d’angolo. Al 14′ van Dijk segna di testa conTer Stegen che esce male ma viene ostacolato da Brobbey. L’arbitro concede la rete. Poi però il VAR lo manda all’on field review e il direttore di gara cambia la propria decisione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gol tra le polemiche

Rischia grosso al 22′ Quinten Timber per un brutto fallo a gamba alzata ai danni di Havertz: poteva starci il rosso, se la cava con l’ammonizione. Al 22′ il secondo giallo, è per van Hecke per un fallo ai danni di Schade. Al 32′ Tah vince un contrasto con Brobbey, che cade a terra dopo un problema al flessore. La Germania continua a giocare e Kimmich allarga a destra per Treu, che crossa. Ven Hecke anticipa Adeyemi ma sul pallone si fionda Nmecha che segna. Si accende una polemica perché i giocatori dell’Olanda avrebbero voluto che gli avversari buttassero fuori il pallone.

L’invasione di campo

Al 61′ ter Stegen para su Meerdink, poi van Dijk commette fallo ai danni di Kimmich e il direttore di gara ferma tutto prima del gol di Meerdink: chiamata corretta. Il capitano della Germania ha subìto un calcio – involontario -in testa. Al 68′ scintille tra Amiri e Dumfries, fallo del primo e reazione del secondo: ammoniti entrambi. All’82’ un bambino invade il campo e va a salutare Reijnders: piccola interruzione. Regolare al 92′ il gol di Gapko e dopo 3′ di recupero finisce 1-1.

Chi è l’arbitro Hernandez

Nato alle Canarie, a Lanzarote, classe ’82 Alejandro Hernandez non ha grandissima esperienza internazionale. Arbitro Fifa dal 2014, nel 2016 viene designato come arbitro della partita di ritorno della Supercoppa di Spagna 2016 tra Barcellona e Siviglia (3-0). Il 18 maggio 2022 è 2° AVAR nella finale di Europa League 2021-2022 Eintracht Francoforte-Rangers, coadiuvando il VAR olandese Pol Van Boekel e l’arbitro sloveno Slavko Vinčić. E’ stato convocato per Euro 2024 in Germania ma solo nel ruolo di VAR. Nella scorsa stagione ha diretto in Champions Juve-Psv e Sparta Praga Inter e fu l’arbitro di Italia-Norvegia.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 12 vittorie degli orange, 18 pari e 18 successi dei tedeschi

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Sánchez Rojo con Quintero González IV uomo, del Cerro Grande al Var e Iglesias Villanueva all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Quinten Timber, van Hecke, Amiri, Dumfries.