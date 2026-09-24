Xavi e Jurgen Klopp debuttano sulle panchine di Olanda e Germania. Il ct tedesco, prima della partenza per Amsterdam, punzecchia il giovane collega, scelto per sostituire Koeman.

Esordio col botto per Olanda e Germania nell’edizione 2026-2027 della Nations League. Debuttano Xavi sulla panchina degli orange e Jurgen Klopp su quella tedesca. Prima della partenza per Amsterdam, l’ex tecnico del Liverpool ha punzecchiato il giovane collega spagnolo, riferendo di conoscere più calciatori olandesi lui che il rivale.

Olanda contro Germania, Xavi contro Klopp

Olanda contro Germania. Una sfida storica, che ha impreziosito e affascinato il calcio, soprattutto negli anni Settanta, e che si ripropone, sotto altre vesti, ai giorni nostri, con il primo confronto in Nazionale tra Xavi e Jurgen Klopp, all’esordio sulle panchine degli orange e dei tedeschi dopo i deludenti ultimi Mondiali.

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Sono trascorsi 88 giorni dall’eliminazione della Germania per mano del Paraguay. Un drammatico scivolone costato il posto a Nagelsmann, sostituito dall’esperto Klopp, che sembrava ormai diretto verso una carriera manageriale con il gruppo Red Bull, dopo gli anni d’oro al Liverpool.

L’entusiasmo di Klopp, il nuovo corso olandese

Invece è tornato con grande entusiasmo a calcare i campi, chiamato a risollevare le sorti della Nazionale tedesca portando in dote carisma e bravura nel tenere unito il gruppo dandogli un’identità forte e un gioco interessante. “Sentiamo che stiamo ripartendo, tutti i giocatori sono motivati”, ha detto Klopp prima della partenza per Amsterdam.

Lì lo attende Xavi, ex stella del Barcellona da giocatore, ed ex allenatore blaugrana, pure lui chiamato a dare una scossa all’ambiente orange dopo l’eliminazione ai Mondiali per mano del Marocco, ai sedicesimi di finale. Debutta stasera, sostituendo lo sfortunato Ronald Koeman, dimessosi dopo la spedizione infruttuosa e per le condizioni di salute della moglie Bartina, scomparsa una settimana fa per un male incurabile.

Klopp punzecchia Xavi

Uno spagnolo sulla panchina olandese, scelta strana, che Klopp ha ingigantito alla sua maniera, dichiarando: “Conosco più giocatori olandesi io di quanti ne conosca Xavi. Non so se sia un vantaggio, ma è un fatto”. Sono comunque arrivati elogi all’avversario e al più giovane collega: “L’Olanda è molto forte, con un nuovo allenatore”.

Sul fronte tedesco, Klopp vuole costruire una nuova identità, tornando un po’ alle origini, esaltando le caratteristiche della Germania: “Prima di tutto dobbiamo divertirci senza pressione. La squadra ha bisogno di stabilità, la qualità emerge quando si è solidi dietro. Siamo ancora fedeli a quanto fatto ai Mondiali, avere una squadra affiatata i cui giocatori si conoscono bene“, ha concluso l’allenatore.