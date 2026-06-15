Olanda-Giappone, moviola: due gol su quattro lasciano tanti dubbi, il Var resta a guardare, cosa ha fatto Malen

La prova dell’arbitro Elfath al Dallas Stadium di Arlington analizzata ai raggi X, il fischietto texano ha ammonito solo giocatori olandesi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata senza troppi affanni per l’arbitro statunitense Elfath al Dallas Stadium di Arlington, Texas: solo 14 falli in tutto (7 a testa). Solo gli olandesi sono stati ammoniti (3) ma restano dubbi sui primi due gol del match. Vediamo cosa è successo.

Olanda-Giappone, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo un primo tempo corretto, in cui si segnala la forma eccellente del bomber della Roma Malen, succede di tutto nella ripresa. Al 50′ segna l’Olanda Van Dijk colpisce di testa su un cross dalla destra, battendo Suzuki sul palo lontano. Immediate le proteste giapponesi, con i giocatori e la panchina che chiedevano una spinta del capitano orange su Watanabe. Nessun intervento però del Var e gol convalidato.

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Il Var non interviene mai

Ancora proteste ma a parti invertite al 57′: Nakamura di destro batte Verbruggen sul primo palo, ma sulla sua traiettoria il pallone viene toccato da Maeda, che sembra in posizione di fuorigioco, che nel caso sarebbe quindi attivo. I giocatori dell’Olanda chiedono l’intervento del Var e l’annullamento del gol, che però viene convalidato dopo pochi secondi. Primo giallo al 60′, è per Summerville che stende Watanabe. Proprio Summerville al 64′ segna la rete del 2-1, tutto regolare.

Finale vibrante

All’83’ Depay riceve un’ammonizione per avere colpito Taniguchi disinteressandosi del pallone. Valido all’89’ il gol del 2-2: Ogawa su azione d’angolo colpisce di testa e Verbruggen, dopo una deviazione di Kamada, colpevolmente tocca soltanto senza riuscire a togliere il pallone dalla porta. Al 94′ ammmonito Van de Ven che falcia Ito. Dopo 6′ di recupero la gara termina 2-2 nel girone F.

Chi è l’arbitro Elfath

Ismail Elfath vive ad Austin, in Texas, poco distante dalla Interstate 35. Si è trasferito negli Stati Uniti da adolescente e si è laureato all’Università del Texas ad Austin. Elfath ha iniziato ad arbitrare nella Major League Soccer (MLS) nel 2012 e in seguito è diventato arbitro designato dalla FIFA nel 2016.

Nel corso della sua carriera, Elfath ha arbitrato i Mondiali di calcio del 2022, le Olimpiadi del 2020 e numerosi tornei regionali in tutto il mondo. Elfath è uno degli otto arbitri americani presenti in questo Mondiale . Lui e Tori Penso sono gli unici arbitri centrali statunitensi. Gli altri sei sono assistenti arbitrali o ufficiali di gara addetti al VAM (Video Match).

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Parker e Atkins con la messicana Katia Garcia IV ufficiale e un’altra messicana, Sandra Ramirez, arbitro di riserva, il fischietto texano nel match ha ammonito Summerville, Depay, van de Ven.