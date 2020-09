Il nuovo commissario tecnico dell’Olanda sarà Frank De Boer. Secondo quanto riporta il Telegraaf, l’annuncio della federazione verrà dato nei prossimi giorni. Il nuovo selezionatore degli oranje sarà già in panchina per la prossima gara ufficiale, in programma il 7 ottobre.

De Boer ha allenato in carriera l’Ajax, l’Inter, il Crystal Palace e l’Atlanta United. E’ già stato nello staff della Nazionale olandese, come vice ct, dal 2008 al 2011.

OMNISPORT | 23-09-2020 08:22