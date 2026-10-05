Olanda-Serbia, moviola: il ct serbo imita Allegri e attacca l’arbitro, 4 “italiani” salvano gli orange

La prova dell’arbitro Rumsas al Philips Stadion di Eindhoven analizzata al microscopio, il fischietto lituano ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha saputo tenere in pugno la gara con determinazione l’arbitro Rumsas anche se non è stata una serata facile. Cinque ammoniti e qualche momento di tensione. Vediamo cosa è successo al Philips Stadion di Eindhoven.

Olanda-Serbia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 14′, è per Gudelj che colpisce Noa Lang in faccia con il piede. Poteva esserci anche il rosso. Al 30′ ammonito Pavlovic per aver atterrato Crysencio Summerville. Sulla susseguente punizione valido il gol di Koopmeiners ma dopo soli 4′ pareggia di testa Cvetkovic. Prima del riposo ammonito Reijnders. Nella ripresa entra Zirkzee al posto di Meerdink ed è l’ex Bologna a segnare al 71′ da distanza ravvicinata dopo un tiro di sinistro di Tijjani Reijnders, a sua volta servito da un buon cross rasoterra di Denzel Dumfries. Una combinazione vincente tra tre ex “italiani”.

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Rabbia serba con l’arbitro

Al 74′ ammonito Maksimovic. All’84’ il tecnico Veljko Paunović si trasforma per un attimo in…Allegri. L’allenatore della nazionale serba si scaglia contro l’arbitro, talmente infuriato da togliersi la giacca e gettarla a terra con rabbia. L’arbitro assiste alla scena, ma poi ride e riprende la partita. Dopo 6′ di recupero, con il portiere del Napoli Milinkovic-Savic che si era vanamente anche proteso in avanti per tentare di pareggiare, finisce 2-1.

Chi è l’arbitro Rumsas

Classe ’88 il lituano Donatas Rumšasi nel 2011 esordisce nel massimo campionato della Lituania, A lyga, arbitrando Banga Gargždai-Klaipėda (3-1). Il 13 settembre 2015 viene chiamato a dirigere una partita del massimo campionato della Lettonia, la Virsliga, ovvero Spartaks Jūrmala-Skonto (1-3).[L’anno seguente dirige due partite delle qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-17 e una delle qualificazioni a quello Under-21. Nel 2016 centra anche l’esordio in una competizione UEFA, arbitrando un incontro valido per le qualificazioni all’Europa League. Dirige anche 4 incontri nel campionato europeo di calcio Under-17 2017. Il 17 luglio 2019 esordisce nelle qualificazioni della Champions League, arbitrando l’incontro del primo turno Ludogorec-Ferencváros (2-3). Il 29 ottobre 2020 esordisce nella fase a gironi di una competizione UEFA, arbitrando Omonia Nicosia-PSV. La stagione seguente esordisce nella fase a gironi di Champions League, arbitrando Šachtar-Sheriff Tiraspol (1-1). Ha partecipato agli Europei 2024 in Germania nel ruolo di quarto ufficiale o riserva di assistente arbitrale.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 7 vittorie degli orange, 1 pari e 3 successi serbi

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Radiuš e Sužiedėlis con Šmitas IV uomo, l’inglese Salisbury al Var e Abramavicius all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Gudelj, Pavlovic, Reijnders, Lukic, Maksimovic.