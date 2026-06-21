Olanda-Svezia, moviola: Oliver, stavolta il bidone al posto del cuore punisce gli scandinavi. Il giallo del pallone sgonfio

La prova dell’arbitro Michael Oliver allo Houston Stadium in Texas analizzata ai raggi X, il fischietto britannico ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nervi saldi, grande personalità, pochi fischi (forse troppo pochi) e due episodi dubbi risolti entrambi ai danni per la Svezia per l’arbitro inglese Michael Oliver a Houston in Olanda-Svezia. Vediamo cosa è successo.

Olanda-Svezia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 5′ il primo gol di Brobbey – che diventa il secondo gol più veloce per l’Olanda in un Mondiale a partire dal XXI secolo, dopo quello di Robin van Persie contro il Brasile nel 2014 (2:32” in quel caso).

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Pallone nuovo e gol annullato

Al 15′ arriva il cambio del pallone: l’arbitro constata che non ha la pressione giusta e lo sostituisce. Valido anche il secondo gol di Brobbey al 17′. Al 45′ la Svezia accorcia: Karlstrom serve su punizione Lagerbielke che svetta di testa e anticipa Verbruggen, senza fargli fallo, che esce male. L’arbitro però interviene subito e annulla per fuorigioco, confermato dopo un check del Var.

Dubbi sul terzo gol

A inizio ripresa l’Olanda fa tris: Dumfries imprendibile sulla destra scodella per Gakpo che fa tap-in e mette dentro. Dubbi su una possibile posizione di fuorigioco ma il Var dà l’ok e per la Svezia, che aveva chiuso il primo tempo in attacco sfiorando diverse volte la rete, è notte fonda.

Primo giallo al 53’, è per Gudmundsson che falcia Summerville. Regolare il poker segnato ancora da Gakpo ed anche il 4-1 firmato da Elanga al 59’. Al 75’ ammonito Ayari che trattiene vistosamente per la maglia Gravenberch. All’80’ ammonito anche Bergvall per un fallo su Gakpo. Prima della fine c’è spazio anche per il pokerissimo firmato Summerville. Dopo il recupero finisce 5-1 per l’Olanda.

Chi è l’arbitro Oliver

Da 8 anni anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera ed è stato protagonista anche nella coppa del mondo per club della passata stagione.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring con il sudafricano Abongile Tom IV uomo l’arbitro del match ha ammonito Gudmundsson, Ayari, Bergvall.