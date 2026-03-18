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Old Trafford, il Teatro dei Sogni sta per chiudere i battenti: la leggenda di uno stadio storico

Ormai la decisione sembra presa: lo stadio del Manchester United verrà abbattuto per costruire un nuovo impianto all'avanguardia

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Sir Bobby Charlton, leggenda del Manchester United, uno da oltre 700 presenze e 240 gol, ha definito Old Traffordil Teatro dei Sogni“. A Maradona ricordava la Bombonera. Da oltre 100 anni è la casa dei Red Devils, ma presto verrà abbattuto. Un monumento del calcio inglese sta per sparire, per fare spazio alla modernità.

Per non dimenticare, ripercorriamo assieme la leggenda di Old Trafford, una storia fatta di partite iconiche, record su record, infinite finali e valanghe di gol.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia dello stadio Old Trafford di Manchester.

Old Trafford, il Teatro dei Sogni sta per chiudere i battenti: la leggenda di uno stadio storico Getty Images

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