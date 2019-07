Olimpia, addio senza polemiche per James

Nessuna polemica. James dice addio all'Olimpia senza alzare la voce ma ringraziando il popolo biancorosso per una stagione comunque esaltante a livello personale: "Ho apprezzato tutto l'amore e l'affetto dei tifosi", le sue parole via social network.

Poi una battuta anche sul futuro (si parla di un interessamento del CSKA): "A questo punto non so dove andrò e non ho ancora parlato con alcuna squadra. Mi prenderò del tempo per decidere insieme alla mia famiglia la mia prossima mossa per il mio futuro".

SPORTAL.IT | 30-07-2019 08:24