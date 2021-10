Olimpia, altra tegola: si ferma Delaney

22-10-2021 18:49

L’Olimpia Milano è vincente in campo, in Italia e in Europa, ma continua a essere travolta dalle brutte notizie extra-parquet.

Così dopo la positività di Riccardo Moraschini ad un controllo antidoping, Milano registra anche l’infortunio subito da Malcolm Delaney.

La guardia statunitense, che era andata ko nel finale della partita contro l’ASVEL Villeurbanne, valida per la quinta giornata di Eurolega, è stata sottoposta ai controlli strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

L’assenza non sarà di breve durata, dato che la stessa Olimpia ha comunicato che “il giocatore è a riposo e verrà rivalutato in tre settimane”.

Delaney rischia quindi di saltare dalle sei alle otto partite, comprese almeno tre di Eurolega, compresa quella del 4 novembre contro il Barcellona.

OMNISPORT