Olimpia, Bertans: "Sensaziona buona"

Reduce da una stagione importante, l'Olimpia punta ad un'altra annata da protagonista assoluta, grazie ad una sontuosa campagna acquisti (in primis, l'arrivo di Mike James): "Direi che ogni acquisto ci ha fatto fare un passo in avanti. Per quello che abbiamo potuto fare, per quello che abbiamo potuto lavorare, sapendo quanti ragazzi sono via con le nazionale, la sensazione è davvero buona", le parole di Dairis Bertans a Leggo.

Il lettone parla anche del suo ruolo da tiratore puro: "Mio padre quando giocava era un ottimo tiratore. E’ stato lui a insegnare a me e mio fratello come tirare, a mostrarci il modo giusto, la tecnica, e da lì è venuto tutto naturale, il feeling è quello. Poi ovviamente bisogna lavorarci il più possibile, ma devi nascere così".

SPORTAL.IT | 13-09-2018 09:05