Olimpia: Brooks accoglie Biligha e Moraschini

Jeff Brooks è concentrato sui Mondiali di basket che giocherà con la Nazionale italiana, ma non dimentica l'Olimpia Milano. E ai microfoni di 'Basketissimo.com' promuove senza giri di parole i nuovi acquisti Paul Biligha e Riccardo Moraschini.

"Già conoscevo Paul e anche Ricky come giocatore, ma non ho mai avuto la possibilità di giocare con lui, quindi questa è una dinamica nuova – ha spiegato -. Per me è importante avere la possibilità di conoscerli meglio, non solo come giocatori ma anche come persone: quando ti appresti a condividere una stagione con qualcuno è importante conoscere i tuoi compagni, per capirli e comprendere cosa può portare ciascuno di loro alla squadra. È bello avere la possibilità di condividere questa esperienza con altri quattro compagni, prima di tornare nell'Olimpia e iniziare una stagione per la quale sono già molto emozionato all'idea: sarà una stagione importante e queste settimane spese insieme ci aiuteranno molto nel resto dell'anno".

"Sono contento degli arrivi di Biligha e Moraschini: ho chiesto molto in giro di Ricky già l'anno scorso, è un ottimo giocatore che può coprire più posizioni, come Paul è molto atletico e verticale. Faranno bene entrambi", il suo giudizio finale.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 21:56